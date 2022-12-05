BCS Express повысил прогнозную цену бумаг Ozon до 2100 руб

Аналитики BCS Express повысили прогнозную стоимость бумаг (ADS) Ozon до 2100 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев на фоне уверенных результатов эмитента за III квартал 2022 года по МСФО, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

Компания сможет сохранить привлекательный баланс уверенного роста GMV и постепенного улучшения рентабельности, отмечают в BCS Express.

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