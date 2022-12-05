"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Санкт-Петербургской биржи

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать бумаги "Санкт-Петербургской биржи" с целевой ценой 123 рубля за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта Виктора Тунева.

"Базовый сценарий предполагает, что из-за регуляторных ограничений и санкционных рисков биржа не сможет вернуть объемы торгов, которые наблюдались в 2020-2021гг ($ 14-33 млрд в месяц), - пишет аналитик. - В условиях неопределенности относительно будущих сценариев развития "СПБ Биржи" рекомендация по акциям - "держать" с целевой ценой 123 руб. при 20-процентном дисконте к стоимости собственного капитала".

Эксперт напоминает, что в октябре 2022г объем торгов снизился до $ 2,5 млрд после введения ограничений для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг из недружественных стран. "Если биржа сократит расходы до уровня комиссионных доходов, то прибыль будет формироваться только процентными доходами от размещения собственных и клиентских средств, что значительно ниже требуемой ставки дисконтирования (20%). Этот сценарий "проедания капитала" с целью 72 руб. и потенциалом -38%", - указывает Тунев.

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