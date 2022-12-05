Индексу Hang Seng необходима коррекция - BCS Express

Котировки индекса Hang Seng еще могут уйти выше 19300 пунктов в краткосрочной перспективе, но в целом необходима коррекция вниз, говорится в обзоре эксперта BCS Express Никиты Покровского.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в понедельник продолжил рост на фоне снижения числа заболеваний COVID-19 и повышения рейтингов китайских акций со стороны мировых инвестбанков в связи с ослаблением ограничений, констатирует аналитик инвестиционной компании.

"Бенчмарк выполнил максимальную цель разворота (19200-19500 пунктов), формировавшегося с начала квартала. В краткосрочной перспективе котировки еще могут попробовать совершить рывок выше 19300 пунктов, но с точки зрения технической картины, моделей и индикаторов сантимента индексу необходимо уходить в коррекцию. Скорее всего, это и произойдет, если не появится дополнительных позитивных драйверов. В 2023 году, если не произойдет значительных негативных макрособытий, Hang Seng продолжит рост после коррекции, как минимум до первой цели в районе 20900 пунктов", - указывает Покровский в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.