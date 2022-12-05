Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США в ноябре;

- встреча Еврогруппы;

- розничные продажи еврозоны в октябре;

- производственные заказы США в октябре;

- индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в ноябре;

- СПБ Биржа добавит в список доступных для торгов бумаг 21 новую акцию из Гонконга;

- совет директоров "Белуга Групп" по дивидендам за 9 месяцев 2022г;

- собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" по дивидендам за 9 месяцев 2022г;

- вступает в силу эмбарго на экспорт нефти из РФ морским путем по цене выше установленного потолка.

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