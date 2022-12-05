Возможен рост доходностей ОФЗ в начале текущей недели - ПСБ

Возможно продолжение инерционного роста доходностей ОФЗ в начале текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Давление на госбумаги может сохраниться на текущей неделе в отсутствие поддержки рубля со стороны налоговых выплат. Вместе с тем, с точки зрения дальнейшего инфляционного тренда, будут крайне важны недельные данные по инфляции, которые отразят повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря. Погашение выпуска ОФЗ 26220 на 350 млрд руб. в среду окажет поддержку в первую очередь ОФЗ срочностью до 5 лет (более длинные бумаги будут приобретены на аукционе Минфина). В целом в понедельник-вторник инерционный рост доходности ОФЗ может продолжится; во второй половине недели не исключаем возобновления спроса на госбумаги: в фокусе будут данные по инфляции, которые во многом могут определить риторику ЦБ на грядущем заседании (16 декабря)", - пишет эксперт в комментарии.

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