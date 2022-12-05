Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 61,5-63 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 61,5-63 руб./$1, по паре евро/рубль - 64-65,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Курс европейской и американской валют показывают укрепление на Московской бирже. В центре внимания - заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что уже в декабре центральный банк может замедлить темп повышения процентных ставок, поскольку инфляция замедлилась до минимума с начала года. Поддержать российский рубль способно появление спроса на нефть от иностранных клиентов. В качестве позитивных экономических новостей - вести о том, что в нескольких крупных городах Китая смягчили карантинные ограничения, что может способствовать восстановлению показателей спроса на энергетику", - пишет эксперт.

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