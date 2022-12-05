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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 61,5-63 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
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05 декабря 2022 года 10:12
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 61,5-63 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 61,5-63 руб./$1, по паре евро/рубль - 64-65,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Курс европейской и американской валют показывают укрепление на Московской бирже. В центре внимания - заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что уже в декабре центральный банк может замедлить темп повышения процентных ставок, поскольку инфляция замедлилась до минимума с начала года. Поддержать российский рубль способно появление спроса на нефть от иностранных клиентов. В качестве позитивных экономических новостей - вести о том, что в нескольких крупных городах Китая смягчили карантинные ограничения, что может способствовать восстановлению показателей спроса на энергетику", - пишет эксперт. Евро Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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