Главные события недели - Sber CIB

Ожидается выход данных по инфляции и индексов PMI в США, Китае и России за ноябрь на текущей неделе, отмечают аналитики Sber CIB.

5 декабря:

- Начало действия эмбарго ЕС на транспортировку российской нефти морем;

- Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в США, Китае и России за ноябрь;

- Промышленные заказы в США в октябре;

- Розничные продажи в еврозоне в октябре.

6 декабря:

- Решение по монетарной политике Резервного банка Австралии;

- Производственные заказы в Германии в октябре;

- Сальдо торгового баланса США в октябре.

7 декабря:

- Решение по монетарной политике Резервного банка Индии и Банка Канады;

- Сальдо торгового баланса Китая в ноябре;

- Промышленное производство в Германии в октябре;

- Индекс потребительского кредита в США за октябрь.

8 декабря:

- Международные резервы Китая на конец ноября.

9 декабря:

- Индекс потребительских цен в США, Китае и России за ноябрь;

- Индекс цен производителей в Китае и США за ноябрь;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь;

- Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ за январь-ноябрь.

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