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05 декабря 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабыми и разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали еще меньшего роста в прошлом месяце - на 200 тыс. При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось. Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федеральной резервной системы все еще недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок, что является негативной новостью для фондового рынка, считают аналитики.

С другой стороны, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что ФРС может замедлить темпы подъема ставок уже на ближайшем заседании. Аналогичное мнение позднее высказал и зампредседателя американского ЦБ по банковскому надзору Майкл Барр. "Мы двигались очень и очень быстро к уровню ставки, который ограничивал бы экономическую активность, и сейчас, когда мы очень близки к нему, я полагаю, имеет смысл замедлить темпы подъема", - сказал он. Большинство аналитиков ждут увеличения ставки на заседании в декабре на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. До этого ФРС увеличивала ее на 75 базисных пунктов на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник. Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading Economics. Между тем индекс деловой активности в сфере услуг КНР в ноябре упал до 46,7 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Таким образом, он уменьшился по итогам третьего месяца подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК увеличился на 1,5% и превысил отметку в 3200 пунктов впервые более чем за два месяца. Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 3,2%. Значение японского Nikkei 225 выросло всего на 0,16% по отношению к закрытию торгов в пятницу. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi к 8:15 МСК снизилось на 0,8%.

Цены на нефть умеренно повышаются на торгах в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в понедельник составила $85,95 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,5%, до $85,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,53%, до $80,4 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,5%, до $79,98 за баррель.

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое еще 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступает в силу с понедельника. Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА. В свою очередь, Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,585 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,316 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 декабря вырос всего на 0,03% и составил 109,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 818,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,57%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,3%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,7%), "Башнефть-07" (-0,49%) и "Совкомбанк БО-П04" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) установило ставку 1-10 купонов 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 11,25% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом 25 млрд рублей на уровне 9,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,57% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 20 млрд рублей" до 25 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-005 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,94% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей на уровне 10% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

РСХБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-01-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,27% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

ООО "Балтийский лизинг" увеличило объем размещения дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-П06 до 10 млрд рублей. Цена размещения - 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне 11,2% годовых. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в конце сентября по ставке полугодового купона до погашения 10,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% - в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года.

АО "Позитив Текнолоджиз" 5 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

АО "ДОМ.РФ" 15 декабря соберет заявки на выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей, book building пройдет по величине надбавки к процентной ставке RUONIA. Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир купона - премия 140-150 базисных пунктов к RUONIA. Дата выплаты 1-го купона - 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-09 в размере 13,63% годовых. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 5-го купона облигаций серии "А4" в размере 17,171% годовых. Выпуск объемом 3,752 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года на 15 лет. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов определяется как сумма индекса потребительских цен и 3,5%. Ставка текущего 4-го купона - 10,908% годовых. В 2021 году компания частично досрочно погасила 32% выпуска, в связи с чем текущий объем займа составляет 2,55 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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