Возможно ослабление рубля до 63,5 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 63,5 руб./$1 в ближайшее время, более резкое движение пока выглядит маловероятным событием, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

Эксперт также отмечает, что сильнее остальных в понедельник утром дорожает китайский юань на фоне новостей об ослаблении ограничений, связанных с COVID-19. "Отметим, что мы ожидали удорожания юаня, однако не такими темпами. Для пары юань/рубль открывается горизонт выхода к отметке 9,5 руб. Тем не менее мы смотрим осторожно на потенциал китайской валюты и не видим сильных факторов для закрепления пары у данной отметки по итогам 2022 года", - пишет Жильников.

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