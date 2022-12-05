Возможен сдержанный рост индекса Мосбиржи в понедельник утром - "Алго Капитал"

Возможно сдержанное повышение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в понедельник, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Позднее он с большой долей вероятности продолжит свою пятничную безыдейную консолидацию. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2220 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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