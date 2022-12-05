Ослабление рубля, вероятно, продолжится на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Ослабление курса рубля на текущей неделе, вероятно, продолжится, но без резких движений в основных валютных парах, полагает аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"Целью среднесрочного растущего ценового канала по паре USD/RUB является уровень 62,5 руб./$1, где располагается сильная линия сопротивления. А вот по паре EUR/RUB сильное сопротивление на уровне 64 руб./EUR1 было пробито, и сейчас целью этой пары в рамках растущего тренда выступает отметка в 66,6 руб./EUR1. Мы предполагаем, что ослабление рубля на текущей неделе продолжится, хотя и не ждем резких движений в основных валютных парах. Инвесторам, которые по-прежнему планируют увеличение своих валютных позиций, продолжаем рекомендовать это делать уже сейчас, но без агрессивных покупок. Спекулятивно настроенным инвесторам на неделе стоит работать от продажи рубля", - указывает Беришев в комментарии.

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