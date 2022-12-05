.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга уверенно растут в понедельник
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
В текущем году ВВП РФ снизится на 2,9% - Решетников
Минэкономразвития ожидает снижение ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая сегодня на российско-мьянманском деловом форуме в Нейпьидо (Мьянма). "Российская экономика сумела выдержать несколько волн...
 
Минэкономразвития заключило соглашение о СЗПК после двухлетнего перерыва
Минэкономразвития заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) после почти двухлетнего перерыва. Об этом "Ведомостям" сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов. Инвесторы получили возможность заключать...
 
Для части пенсионеров хотят отменить налоги
В РФ хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ. То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года,...
 
05 декабря 2022 года 09:10

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга уверенно растут в понедельник

Индексы США завершили пятницу без единой динамики. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не демонстрируют единой динамики в понедельник. Цены на нефть повышаются на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабыми и разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США.

Между тем по итогам всей прошедшей недели все индикаторы выросли: Dow Jones Industrial Average - на 0,1%, Standard & Poor''s 500 - на 1%, Nasdaq Composite - на 2,1%.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали еще меньшего роста в прошлом месяце - на 200 тыс., согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и агентства Bloomberg.

При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) всё ещё недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок, что является негативной новостью для фондового рынка, отмечает главный инвестиционный директор Blanke Schein Wealth Management Роберт Шейн.

С другой стороны, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что ФРС может замедлить темпы подъема ставок уже на ближайшем заседании.

Аналогичное мнение позднее высказал и зампредседателя американского ЦБ по банковскому надзору Майкл Барр. "Мы двигались очень и очень быстро к уровню ставки, который ограничивал бы экономическую активность, и сейчас, когда мы очень близки к нему, я полагаю, имеет смысл замедлить темпы подъема", - сказал он.

Большинство аналитиков ждут увеличения ставки на заседании в декабре на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. До этого ФРС увеличивала ее на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Цена акций Cracker Barrel Old Country Store (SPB: CBRL) в пятницу рухнула на 12,9%. Владелец ресторанов и сувенирных магазинов в первом квартале 2023 финансового года, который завершился 28 октября, получил скорректированную прибыль хуже ожиданий рынка и снизил годовой прогноз для выручки.

Бумаги Ford Motor (SPB: F) подешевели на 1,6% на новости, что автопроизводитель сократил продажи в ноябре на 7,8%. Стоимость General Motors (SPB: GM) снизилась на 1,3%.

Между тем котировки акций UiPath Inc. взлетели на 12,5%. Разработчик программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов в третьем квартале существенно сократил чистый убыток и получил выручку лучше ожиданий аналитиков, а также дал сильный прогноз на конец года.

Цена бумаг Samsara Inc. подскочила на 20,2%. Разработчик устройств для "интернета вещей" в третьем финквартале, который завершился 29 октября, сократил чистый убыток до 11 центов на акцию с 13 центов, в то время как эксперты ожидали 12 центов. Выручка также превзошла консенсус-прогноз.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 34,87 пункта (0,1%) - до 34429,88 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 4%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,3%, Dow Inc. (SPB: DOW), Procter & Gamble Co. (SPB: PG), Coca-Cola Co. (SPB: KO) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,9%.

Наиболее значительно снизилась стоимость Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,7% и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 4,87 пункта (0,12%), составив 4071,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 20,95 пункта (0,18%), завершив сессию на отметке 11461,5 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading Economics.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг КНР в ноябре упал до 46,7 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Таким образом, он уменьшился по итогам третьего месяца подряд.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Аналитики в среднем ожидали менее значительного падения показателя - до 47 пунктов, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК увеличился на 1,5% и превысил отметку в 3200 пунктов впервые более чем за два месяца. Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 3,2%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Alibaba Health Information Technology Ltd., которая предоставляет ИТ-услуги в медицинской сфере, - на 18,3%.

Помимо этого, существенно подорожали бумаги девелоперов Sands China (SPB: 1928) и Longfor Group - соответственно на 14% и 8,8%, владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. - на 10,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 8,1%, интернет-компании Baidu - на 7,9%.

Стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) повысилась соответственно на 5,2% и 7,5%, телекоммуникационных China Unicom и China Telecom (SPB: 728) - на 6,4% и 4,5%.

В Шанхае поднимаются цены акций авиакомпаний, включая Air China (+1,9%), China Eastern Airlines (SPB: 670) (+4%) и China Southern Airlines (SPB: 1055) (+3,2%), производителя алкоголя Kweichow Moutai (+1,9%) и China Tourism Group Duty Free Corp. (+2,2%).

Значение японского Nikkei 225 находится примерно на уровне закрытия торгов в пятницу.

В число лидеров повышения котировок среди компонентов индекса входят акции фармацевтической Eisai (+4,7%), косметической Shiseido (+2,9%), ритейлера одежды Fast Retailing (+2.8%).

При этом дешевеют бумаги автомобильных компаний Nissan Motor (-2,8%) и Isuzu Motors (-2,5%), производителей оптики Olympus Corp. (-3,4%) и Nikon Corp. (-2,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:15 МСК снизилось на 0,8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подскочили на 2,7% и 3,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются на торгах в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск в понедельник составляет $86,29 за баррель, что на $0,71 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,31 (1,5%), до $85,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,69 (0,86%), до $80,67 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,24 (1,5%), до $79,98 за баррель.

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Тем временем Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступает в силу с понедельника.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

В свою очередь, Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.

В то же время цена бумаг Elders Ltd., предоставляющей услуги в сельскохозяйственной отрасли, снизились на 4,2% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендации для них до "нейтрального уровня" с "покупать".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 декабря 2022 года 18:36
Риски ожидаемой рецессии оказывают давление на котировки Zscaler - Freedom Finance Global
Риски ожидаемой рецессии оказывают давление на котировки Zscaler Inc., отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева. "Мы оцениваем квартальный отчет эмитента нейтрально-положительно. Компания демонстрирует уверенные квартальные результаты и благодаря лидирующим...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 18:20
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку акций Газпрома
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Сохраняем негативное отношение к акциям "Газпрома". Рост инвестиционной программы, налоговой нагрузки и снижение экспорта в Европу скажется на снижении...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 18:05
Прогноз ослабления рубля до 64-65 руб./$1 к концу 2022г остается в силе - "БКС МИ"
Прогноз ослабления курса рубля по отношению к доллару США до уровней 64-65 руб./$1 к концу 2022 года пока остается в силе, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Натальи Лавровой. "Начиная с текущей недели (в связи с введением эмбарго на российскую нефть) мы ожидаем...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 17:46
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Сбербанка и рассмотреть идею на продажу акций "Сегежа Групп" на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Сбербанк должен опубликовать отчетность по РСБУ за ноябрь 7-9 декабря. Ожидаем сохранение сильной динамики финансовых...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 17:24
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 107 рублей за штуку, сообщается в материале. "Положительная динамика операционных результатов "Московской биржи" в месячном сопоставлении несет важную оперативную информации о...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 16:56
Возможно снижение индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ
декс Мосбиржи может взять паузу в росте на торгах во вторник, стоит ориентироваться на сохранение "медвежьих" настроений на российском рынке акций и возвращение индекса в диапазон 2150-2200 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 16:30
Ставка ЦБР может быть снижена до 6% к середине 2023г - Альфа-банк
Ключевая ставка Банка России может быть снижена до уровня в 6% годовых к середине 2023 года, так как потенциал экономического спада, возможно, не исчерпан, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой. ЦБ РФ продемонстрировал высочайший уровень...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 16:05
Цена акций Tesla, вероятно, краткосрочно будет под давлением - Инвестбанк Синара
Котировки акций Tesla, вероятно, окажутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "Tesla может сократить производство электромобилей в Китае на 20%. Продукция завода в Шанхае предназначена в основном для внутреннего рынка...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 15:44
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне начала действия "потолка" цен на российскую нефть
Москва. 5 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях вступления в силу "потолка" цен на российскую нефть.    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 15:43
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4040-4100п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4040-4100 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "S&P 500 по итогам прошлой недели впервые с апреля удержался выше 200-дневной скользящей средней, достигнув сентябрьских...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 15:20
Рубль может вернуться в диапазон 61-61,5 руб./$1 и ниже ближе к концу декабря - "Велес Капитал"
Курс рубля может вернуться в диапазон 61-61,5 руб./$1 или даже ниже ближе к концу текущего месяца и основным налоговым платежам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Ситуация на внешних рынках в данный момент несколько противоречива для рубля. С одной стороны,...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lululemon Athletica с целью $430
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lululemon Athletica с целевой ценой $430 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $368, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 16200 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 16200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,16%, стоп-приказ: 14200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 14:22
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, ВУШ-001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Долговой рынок...    читать дальше
.
05 декабря 2022 года 13:58
Введение потолка цен на нефть оказывает ограниченное влияние на рубль - Freedom Finance Global
Введение потолка цен на нефть оказывает ограниченное влияние на рубль, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Пока нет признаков того, что экспортеры заметно сократили продажи валюты. Сокращение объемов экспорта из России...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.