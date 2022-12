Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга уверенно растут в понедельник

Индексы США завершили пятницу без единой динамики. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не демонстрируют единой динамики в понедельник. Цены на нефть повышаются на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабыми и разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США.

Между тем по итогам всей прошедшей недели все индикаторы выросли: Dow Jones Industrial Average - на 0,1%, Standard & Poor''s 500 - на 1%, Nasdaq Composite - на 2,1%.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали еще меньшего роста в прошлом месяце - на 200 тыс., согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и агентства Bloomberg.

При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) всё ещё недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок, что является негативной новостью для фондового рынка, отмечает главный инвестиционный директор Blanke Schein Wealth Management Роберт Шейн.

С другой стороны, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что ФРС может замедлить темпы подъема ставок уже на ближайшем заседании.

Аналогичное мнение позднее высказал и зампредседателя американского ЦБ по банковскому надзору Майкл Барр. "Мы двигались очень и очень быстро к уровню ставки, который ограничивал бы экономическую активность, и сейчас, когда мы очень близки к нему, я полагаю, имеет смысл замедлить темпы подъема", - сказал он.

Большинство аналитиков ждут увеличения ставки на заседании в декабре на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. До этого ФРС увеличивала ее на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Цена акций Cracker Barrel Old Country Store (SPB: CBRL) в пятницу рухнула на 12,9%. Владелец ресторанов и сувенирных магазинов в первом квартале 2023 финансового года, который завершился 28 октября, получил скорректированную прибыль хуже ожиданий рынка и снизил годовой прогноз для выручки.

Бумаги Ford Motor (SPB: F) подешевели на 1,6% на новости, что автопроизводитель сократил продажи в ноябре на 7,8%. Стоимость General Motors (SPB: GM) снизилась на 1,3%.

Между тем котировки акций UiPath Inc. взлетели на 12,5%. Разработчик программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов в третьем квартале существенно сократил чистый убыток и получил выручку лучше ожиданий аналитиков, а также дал сильный прогноз на конец года.

Цена бумаг Samsara Inc. подскочила на 20,2%. Разработчик устройств для "интернета вещей" в третьем финквартале, который завершился 29 октября, сократил чистый убыток до 11 центов на акцию с 13 центов, в то время как эксперты ожидали 12 центов. Выручка также превзошла консенсус-прогноз.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 34,87 пункта (0,1%) - до 34429,88 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 4%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,3%, Dow Inc. (SPB: DOW), Procter & Gamble Co. (SPB: PG), Coca-Cola Co. (SPB: KO) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,9%.

Наиболее значительно снизилась стоимость Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,7% и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 4,87 пункта (0,12%), составив 4071,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 20,95 пункта (0,18%), завершив сессию на отметке 11461,5 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading Economics.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг КНР в ноябре упал до 46,7 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Таким образом, он уменьшился по итогам третьего месяца подряд.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Аналитики в среднем ожидали менее значительного падения показателя - до 47 пунктов, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК увеличился на 1,5% и превысил отметку в 3200 пунктов впервые более чем за два месяца. Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 3,2%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Alibaba Health Information Technology Ltd., которая предоставляет ИТ-услуги в медицинской сфере, - на 18,3%.

Помимо этого, существенно подорожали бумаги девелоперов Sands China (SPB: 1928) и Longfor Group - соответственно на 14% и 8,8%, владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. - на 10,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 8,1%, интернет-компании Baidu - на 7,9%.

Стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) повысилась соответственно на 5,2% и 7,5%, телекоммуникационных China Unicom и China Telecom (SPB: 728) - на 6,4% и 4,5%.

В Шанхае поднимаются цены акций авиакомпаний, включая Air China (+1,9%), China Eastern Airlines (SPB: 670) (+4%) и China Southern Airlines (SPB: 1055) (+3,2%), производителя алкоголя Kweichow Moutai (+1,9%) и China Tourism Group Duty Free Corp. (+2,2%).

Значение японского Nikkei 225 находится примерно на уровне закрытия торгов в пятницу.

В число лидеров повышения котировок среди компонентов индекса входят акции фармацевтической Eisai (+4,7%), косметической Shiseido (+2,9%), ритейлера одежды Fast Retailing (+2.8%).

При этом дешевеют бумаги автомобильных компаний Nissan Motor (-2,8%) и Isuzu Motors (-2,5%), производителей оптики Olympus Corp. (-3,4%) и Nikon Corp. (-2,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:15 МСК снизилось на 0,8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подскочили на 2,7% и 3,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются на торгах в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск в понедельник составляет $86,29 за баррель, что на $0,71 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,31 (1,5%), до $85,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,69 (0,86%), до $80,67 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,24 (1,5%), до $79,98 за баррель.

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Тем временем Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступает в силу с понедельника.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

В свою очередь, Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.

В то же время цена бумаг Elders Ltd., предоставляющей услуги в сельскохозяйственной отрасли, снизились на 4,2% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендации для них до "нейтрального уровня" с "покупать".