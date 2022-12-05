Среднесрочные перспективы, скорее всего, за "нефтебыками" - BCS Express

Среднесрочные перспективы нефтяного рынка, скорее всего, за "быками", считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent восстанавливается после пятничного провала, контракты торгуются в районе $86,5 за баррель в понедельник утром. ОПЕК+ ожидаемо сохранил урезанные ранее квоты, а влияние "потолка" цен от западных партнеров на российскую нефть еще предстоит оценить. По совокупности факторов в среднесрочной перспективе больше аргументов в пользу "нефтебыков", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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