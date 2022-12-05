Краткосрочные перспективы рынка акций РФ пока остаются нейтральными - BCS Express

Краткосрочные перспективы российского рынка акций остаются нейтральными, импульса для направленного движения пока нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Текущая ситуация на фондовом рынке характеризуется однозначно - боковик. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы по-прежнему нейтральный. Ждем появления хотя бы какого-то импульса на рынке акций. По индексу Мосбиржи все так же выделяем коридор с нижней границей 2080-2120 пунктов и верхней на 2250 пунктах. Об устойчивой тенденции можно будет говорить лишь при пробое одного из рубежей. Пока этого не произошло, обороты, вероятно, останутся пониженными", - пишет аналитик в обзоре.

Конкретно в понедельник утром из-за внешнего фона могут быть чуть "лучше рынка" акции нефтяников, полагает Карпунин. В целом положительный взгляд сохраняется по всем крупнейшим эмитентам: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть" и "Газпром нефть", указывает он.

Также эксперт инвесткомпании отмечает, что в в качестве повода для роста можно выделить начавшееся ослабление рубля. "Если тенденция прошлой недели по росту курса пары USD/RUB продолжится на текущей, то поддержку получат акции всех экспортеров", - пишет аналитик.

Кроме того, обращает внимание Карпунин, из корпоративных событий, которые могли бы стать поводом для всплеска торговой активности, как и прежде, можно выделить дивидендный фактор крупнейших нефтяников (конец декабря-начало января), а также месячную отчетность Сбербанка (середина декабря).

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