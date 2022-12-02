Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за мировыми площадками, поддержку оказала выросшая нефть

Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил умеренное снижение вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва и введения Западом потолка цен на российскую нефть. Лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний на фоне выросших цен на золото (выше $1800 за тройскую унцию), индекс МосБиржи несмотря на снижение остался в рамках боковика 2150-2200 пунктов.

По итогам торгов с 28 ноября по 2 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,7% и составил 2180,44 пункта, индекс РТС потерял 2,9% и достиг 1107,55 пункта на фоне роста доллара до 62,01 руб./$1 (+1,51 рубля) и выросшей февральской нефти Brent до $87,21 за баррель (+4%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за упавшими внешними площадками и нефтью из-за опасений замедления китайской экономики в условиях новых карантинных ограничений. Индекс МосБиржи просел ниже 2180 пунктов, при этом в лидерах снижения выступили акции "Яндекса" (-5,3%) в преддверии реструктуризации компании (будет разделена на российский и международный бизнесы).

В Китае в ряде городов (Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань) в выходные прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями страны из-за коронавирусной инфекции. Эксперты опасались, что неожиданно массовые протесты могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР. Нефть Brent локально падала ниже $81 за баррель.

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" (-3,6%) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании одобрить выплату дивидендов за январь-сентябрь 2022 года в размере 0,0849 руб. на акцию. Группа "Соллерс" (+9%) планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия, и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска нового производства LCV.

Во вторник рынок акций подрос вслед за нефтью на новостях из Китая, индекс МосБиржи превысил 2185 пунктов, при этом отскок сдерживался укреплением рубля. В лидерах роста выступили бумаги "Яндекса" (+3,3%) и металлургических компаний.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума сообщил, что российские компании готовы представить предложения Китаю по всем ключевым направлениям энергетического сотрудничества (газ, нефть, уголь, электроэнергия, атом.

Рынки Китая и Гонконга выросли вслед за скачком котировок акций девелоперов после смягчения ограничений для сектора. Поддержку китайскому рынку также оказали ожидания, что Пекин пойдет на смягчение карантинных ограничений после массовых протестов.

Совет директоров "МРСК Урала" (+3,7%) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 года из расчета 0,01893 рубля на акцию (отсечка реестра 8 января 2023 года).

Упали бумаги "Россети Ленэнерго" (-5,4% и -8,8% "префы") на новостях, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере всего 0,4435 руб. на акцию каждого вида (отсечка реестра 8 января). По итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,3479 рубля на одну обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную.

В среду рынок акций РФ умеренно просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне неоднозначных сигналов с внешних фондовых площадок и выросшей нефти. Индекс МосБиржи опустился ниже 2175 пунктов на фоне укрепления рубля. По итогам ноября индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,4-1,2%, доллар просел на 0,59 рубля.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов при прогнозах снижения до 49 пунктов с октябрьских 49,2 пункта. Ослабление активности в промсекторе КНР обусловлено новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией и жесткими карантинными ограничениями в ряде крупных городов страны. PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта с октябрьского уровня 48,7 пункта.

Оценка роста ВВП США в III квартале была пересмотрена до 2,9% в годовом выражении с ранее объявленных +2,6%, эксперты ожидали пересмотра до 2,7%. Во II квартале ВВП США снизился на 0,6%.

Нефть Brent в среду превысила $86 за баррель на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения (власти КНР объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса), а также на статистике о резком падении запасов нефти в США.

В четверг рынок акций РФ подрос вслед за внешними фондовыми площадками на сигналах от Федрезерва США о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки, индекс МосБиржи поднялся в район 2190 пунктов во главе с бумагами золотодобывающих компаний на фоне ослабления рубля и роста золота (+2,9%).

Глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре, однако при этом отметил, что в дальнейшем придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад.

Нефть Brent подскочила в район $89 за баррель на статистике о падении запасов сырья в США и ожиданиях, что альянс ОПЕК+ на заседании 4 декабря примет решение о сокращении квот на добычу. Также нефтяной рынок поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу после прошедших массовых акций протеста.

В пятницу рынок акций РФ вновь просел на фоне наметившейся нисходящей коррекции мировых рынков после роста, индекс МосБиржи опустился к 2180 пунктам; при этом сохранялся спрос на бумаги золотодобывающих компаний, выступивших в качестве защитных активов. Нефть Brent стабилизировалась в районе $87 за баррель.

Инвесторы сократили активность в ожидании заседания ОПЕК+, а также вступления в силу с 5 декабря эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти. Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

В период с 28 ноября по 2 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции ПАО "Россети Московский регион" (-4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4%), "Магнита" (-4%); лучше рынка оказались бумаги Polymetal (+9%), ПАО "Полюс" (+7%), "Сургутнефтегаза" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические новости, корпоративные события и реакция рынков на решения ОПЕК+ и введение ЕС эмбарго на закупку российской нефти. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2250 пунктов, для индекса РТС - 1080-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".