Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, выросли золотодобытчики и Сургутнефтегаз

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, где пессимизм был подогрет неплохой статистикой по рынку труда США, сокращающей вероятность смягчения монетарной политики Федрезервом. Индекс Мосбиржи просел к 2180 пунктам, при этом спросом на фоне ослабления рубля пользовались акции "Сургутнефтегаза" и бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2180,44 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1107,55 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 62,01 рубля (+0,52 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7-2,9%, доллар подорожал на 1,51 рубля.

Подешевели в пятницу акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,3% и +3,4% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Президент США Джо Байден в заявлении о переговорах с РФ поставил условием выход России из Украины, но в Кремле к этому не готовы, СВО продолжается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что в Кремле не будут комментировать предварительное решение Евросоюза ввести ценовой "потолок" на нефть из РФ в $60 за баррель до его формализации.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, эмбарго ЕС на закупку нефти из РФ, которое начнет действовать с 5 декабря, не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре, поскольку поставки законтрактованы ранее. Новак также отметил, что российская нефть будет пользоваться спросом, хотя сохраняется много неопределенностей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в пятницу просел, показав достаточно привычную картину, когда в конце недели некоторые участники торгов предпочитают фиксировать прибыль. Под давлением оказались акции розничных сетей, "Газпрома" и компаний сектора информационных технологий.

Слабость акций "Газпрома" можно объяснить реакцией рынка на слабые производственные и экспортные результаты, а также на потенциальные риски, связанные с иском Uniper к российской компании на 11,6 млрд евро. Впрочем, ФАС накануне одобрила повышение внутренних тарифов на газ на 8,5% для всех категорий потребителей. Если же говорить об озвученных показателях, то добыча упала на 19,4% за 11 месяцев текущего года, а экспорт в дальнее зарубежье сократился на 44,5%.

Золото и акции золотодобывающих компаний выступили в качестве инструментов защиты от неопределенности, которая вызвана неясностью с последствиями европейского эмбарго на российскую нефть. Как минимум, ожидается некоторый период, когда внешние поступления сократятся до установления новой логистики поставок. Именно перестройка логистики может формировать дополнительный спрос на валюту, так как российским компаниям требуется до 300 танкеров типа Aframax, чтобы переключиться на обслуживание спроса вне Европы. В самой Европе из-за дороговизны энергии десятки компаний начали выводить свой бизнес в Китай и США, отмечает аналитик.

Есть высокая вероятность того, что внешние рынки акций закроют в "плюсе" седьмую неделю подряд, наращивая среднесрочную перекупленность перед потенциальным рождественским ралли. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступила с весьма угрожающим заявлением. По ее словам, фискальная политика некоторых государств приводит к поддержанию избыточного спроса. В свою очередь, подобная политика может стать основой для более высоких ставок, чем это могло бы быть без дополнительных факторов, полагает эксперт.

От ОПЕК+ не ждут решения по сокращению производства, так как альянс производителей также не знает степень разрушения рынка на фоне европейского эмбарго. В самой Европе, по данным Reuters, согласовали "потолок" цен на уровне $60 за баррель, но свою позицию пока не проявила Польша, которая настаивала на $30. Однако польский вариант неизбежно приведет к ответным действиям РФ, а резервов нефтяных поставок на рынке сегодня нет. Поэтому в Bank of America полагают, что старт эмбарго будет стартом нового цикла роста цены нефти, включая весь 2023 год, отмечает Кочетков.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, рынок акций РФ завершил неделю в "минусе", однако индекс МосБиржи остался выше уровня поддержки 2160 пунктов, а значит, оставляет за собой возможность реализации сценария роста с потенциалом достижения 2250-2300 пунктов.

Среди лидеров снижения на неделе выступили нефтегазовый и транспортный секторы, а лучше рынка оказались металлурги. Основное внимание на неделе было сконцентрировано на новостях из ЕС о "потолке" на российскую нефть, а именно, ожидалась конкретика по значению уровня отсечки. С "потолком" цены связаны риски сокращения поставок из России и, соответственно, уменьшения мирового предложения. Ранее в ЕС говорили об уровне $65-70 за баррель. На следующей неделе инвесторы продолжат следить за новостями о "потолке" цен.

Данные с рынка труда США оказались скорее позитивными. Уровень безработицы остался на отметке 3,7%, однако средняя почасовая заработная плата выросла, также увеличилось количество занятых в несельскохозяйственном секторе. Данная статистика дает американскому регулятору основание для продолжения повышения ставки, полагает Кирсанова.

В воскресенье состоится встреча ОПЕК+, от которой как минимум ожидается решение оставить добычу на прежнем уровне, а как максимум - сократить. Если ОПЕК+ все-таки примет решение снизить добычу, то нефть Brent вполне может продолжить рост в сторону диапазона $90-92 за баррель, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, лучше рынка в пятницу выглядели акции ПАО "Полюс" и Polymetal на фоне выросшего на неделе золота ввиду ослабления доллара. Бумаги "Русала" подешевели на фоне новостей о сокращении поставок алюминия из России в США из-за слухов о возможных запретах российского импорта или санкций в отношении компании. Американские контрагенты отмечают отказ западных банков от финансирования экспорта металлов из РФ. Котировки акций "Газпрома" просели на сообщениях о сокращении добычи газа с января по ноябрь на 19,4% г/г (до 376,9 млрд кубометров), отмечает аналитик.

СМИ сообщают, что ЕС близок к согласованию ограничений на цену поставок нефти из России. "Потолок" может быть установлен на уровне $60 за баррель, на данный момент с учетом дисконта российская нефть продается примерно по $62 за баррель. Рынок ожидает официального подтверждения этих данных и движения нефтяных котировок Brent в пределах $85-89,5 за баррель до завершения торгов 2 декабря, говорит Чернов.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE и DAX подросли на 0,1-0,3%, CAC 40 просел на 0,1%), но снижаются США (индексы теряют 0,5-1% во главе с Nasdaq) после выхода статистики по рынку труда США.

Днем ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре, однако регулятору в дальнейшем придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. По словам Пауэлла, вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в стране в ноябре выросло на 263 тыс., тогда как ожидался подъем на 200 тыс. Безработица в США в ноябре осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и ожидали аналитики.

Статистика оказала давление на нефть, хотя неделя завершается ростом цен благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,21 за баррель (+0,4% и -0,1% в четверг), январская цена WTI - $81,77 за баррель (+0,7% и +0,8% накануне).

Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении антиковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране. В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

С понедельника, 5 декабря, вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти. Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного "потолка".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции VEON (MOEX: VEON) (-5,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%).

Подорожали "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+5%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+1,7% и +4,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,21 млрд рублей (из них 4,24 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 3,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,29 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).