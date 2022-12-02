Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне выросших в цене UST

Москва. 2 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков немного расширились, а для некоторых бумаг - сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывал такой фактор, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику.

Американские фондовые индексы начали первые торги недели снижением из-за падения "аппетита" инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями. Акции протеста прошли в городах по всему Китаю, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19, сообщило агентство Bloomberg. Глобальные инвесторы были обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономики мира, может спровоцировать замедление глобального экономического роста.

Цены отечественных евробондов продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на снижавшиеся в цене второй день подряд US Treasuries. Федеральной резервной системе придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% годовых в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью MarketWatch. По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что инфляция может замедлиться сама по себе.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире". Он полагает, что ставки будут оставаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может произойти в 2024 году.

Расстановка сил как в секторе американских казначейских обязательств, так и на рынке российских еврооблигаций не изменилась. Котировки US Treasuries умеренно снижались в начале торгов 30 ноября. Трейдеры оценивали статданные, показавшие более высокие, чем сообщалось ранее, темпы роста экономики США в третьем квартале, а также спад активности на американском рынке труда.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, опубликованным в среду, американский ВВП в июле-сентябре вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось предварительно. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра показателя до 2,7%. Отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в ноябре увеличилось на 127 тыс., минимальными темпами с января, сообщила ADP. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест в этом месяце на 190 тыс. после скачка на 239 тыс. в октябре.

Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг умеренно негативную динамику, несмотря на наметившуюся стабилизацию ситуации в секторе американских казначейских обязательств после выступления главы Федеральной резервной системы США. Джером Пауэлл сказал, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. В то же время он отметил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и сигнализировал о том, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Расходы населения США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,7%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы повышения доходов стали максимальными с октября 2021 года, что обусловлено как повышением зарплат, так и государственными социальными выплатами. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в октябре повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца, как и в сентябре. Между тем рост индикатора в годовом выражении замедлился до 6% с 6,3% месяцем ранее.

В последний день недели ситуация в секторе US Treasuries ухудшилась под давлением опубликованной статистики по американскому рынку труда, при этом российские еврооблигации вновь продемонстрировали боковую динамику.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали еще меньшего роста в прошлом месяце - на 200 тыс. При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось. Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федеральной резервной системы все еще недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией, отмечают экономисты. Это дает американскому ЦБ повод для дальнейшего повышения процентных ставок быстрыми темпами, что негативно сказалось на долговом рынке.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,8% - до 58,76% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 10,66% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 1,3% - до 59,72% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 11 базисных пунктов и составила 10,24% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 1,8%, подешевев до 44,8% от номинала (его доходность выросла на 23 базисных пункта - до 12,48% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 6% - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 243 базисных пункта и составила 32% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 5,8% - до 43,02% от номинала (их доходность выросла на 184 базисных пункта - до 26,44% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 3,6%, подешевев до 41,28% от номинала (их доходность выросла на 85 базисных пунктов и составила 21,46% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 1,9%, подорожав до 74,3% от номинала (его доходность снизилась на 158 базисных пунктов - до 45,86% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 65,21% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.