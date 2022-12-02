.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Котировки акций девелоперов РФ находятся на привлекательных для покупки уровнях - SberCIB
.
02 декабря 2022 года 19:04
Котировки акций девелоперов РФ находятся на привлекательных для покупки уровнях - SberCIB
Текущие котировки акций девелоперов РФ находятся на привлекательных для покупки уровнях, полагают аналитики SberCIB. "Летом рынок недвижимости уверенно восстанавливался, но осенью столкнулся с новыми проблемами. К ним относятся рост процентных ставок после заявления ЦБ о скором завершении цикла смягчения монетарной политики, планы по ограничению льготных ипотечных программ, а также усиление геополитической напряжённости", - отмечается в комментарии. После 21 сентября волатильность на российском фондовом рынке значительно выросла на фоне усиления геополитической напряженности, напоминают аналитики инвестбанка. К концу сентября индекс Мосбиржи упал примерно на 20%, но к началу ноября это падение уже было отыграно. Однако акции девелоперов восстановились неполностью. Более того, по большинству мультипликаторов все эмитенты этого сектора торгуются с дисконтом 20-50% к историческим уровням, подчеркивают эксперты. По прогнозу аналитиков Sber CIB, в 2023г продажи жилья в натуральном выражении на первичном рынке сократятся на 10%. Долгосрочный прогноз предполагает, что рынок недвижимости вернется к уровням 2021г только к 2025г. "Однако текущие котировки публичных российских девелоперов находятся на привлекательных уровнях даже с учетом более осторожной оценки перспектив сектора в 2023г. Фаворитами в секторе являются "Самолет", который демонстрирует самые высокие темпы роста и платит дивиденды, и "Группа ЛСР", имеющая высокую рентабельность и диверсифицированный бизнес", - пишут стратеги Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
02 декабря 2022 года 19:31
Москва. 2 декабря. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль упал к бивалютной корзине в ожидании скорого вступления в действие "потолка" цен на российскую нефть. читать дальше
.02 декабря 2022 года 19:30
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за мировыми площадками, поддержку оказала выросшая нефть
Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил умеренное снижение вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва и введения Западом потолка цен на российскую нефть. Лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний на фоне выросших цен на золото (выше $1800 за тройскую унцию), индекс МосБиржи несмотря на снижение остался в рамках боковика 2150-2200 пунктов. читать дальше
.02 декабря 2022 года 19:27
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, где пессимизм был подогрет неплохой статистикой по рынку труда США, сокращающей вероятность смягчения монетарной политики Федрезервом. Индекс Мосбиржи просел к 2180 пунктам, при этом спросом на фоне ослабления рубля пользовались акции "Сургутнефтегаза" и бумаги золотодобывающих компаний. читать дальше
.02 декабря 2022 года 19:24
Москва. 2 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков немного расширились, а для некоторых бумаг - сузились. читать дальше
.02 декабря 2022 года 18:31
Акции Beluga Group, "Сегежа Групп" и "ЛУКОЙЛа" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. 5 декабря пройдет заседание совета директоров Beluga Group, в повестке которого есть вопрос о размере промежуточных дивидендов. Эксперт считает, что волатильность в... читать дальше
.02 декабря 2022 года 18:02
"Финам" понизил рейтинг акций Kuaishou Technology с "покупать" до "держать" и сохраняет целевую цену на октябрь 2023г на уровне HKD59,90 за штуку, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Kuaishou 2 декабря достигли своей целевой цены и менее чем за 2 месяца принесли инвесторам доходность... читать дальше
.02 декабря 2022 года 17:35
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. Аналитик приводит ряд факторов в пользу покупки бумаг эмитента: - Это самая любимая инвесторами в России нефтяная компания, отмечает Емельянов. В плане корпоративной политики и отношения к... читать дальше
.02 декабря 2022 года 17:13
Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Энел Россия", сообщается в комментарии инвестбанка. "Генерирующая компания "Энел Россия" с 1 декабря получила разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС мощностью 170 МВт - 84% от проектной... читать дальше
.02 декабря 2022 года 16:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,018 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,92%, стоп-приказ: 0,01635 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что благодаря... читать дальше
.02 декабря 2022 года 16:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $207,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: $167,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. По оценкам Palo Alto, ее... читать дальше
.02 декабря 2022 года 16:03
Стоимость акций Dollar General продолжит снижаться, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Чистая прибыль Dollar General за 3К22 составила $526,2 млн ($2,33 в расчете на акцию) и оказалась на 8,3% ниже консенсус-прогноза FactSet. При этом выручка в размере $9,46 млрд... читать дальше
.02 декабря 2022 года 15:36
Новые технологические проекты могут стать драйвером роста для акций Baidu Inc., полагает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. Baidu отчиталась за июль-сентябрь лучше общерыночных ожиданий, отмечает эксперт. Выручка компании выросла на 2% г/г, до 25,24 млрд юаней ($3,55 млрд),... читать дальше
.02 декабря 2022 года 15:35
Москва. 2 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании скорого вступления в действие "потолка" цен на российскую нефть. читать дальше
.02 декабря 2022 года 15:14
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "держать" акциям JD.com Inc. с целевой ценой HKD217 и $56 за штуку и расписку соответственно, сообщается в аналитическом материале. "Котировки JD.com за последний год упали на 34% из-за ужесточения регулирования компаний в КНР, политики "нулевой... читать дальше
.02 декабря 2022 года 14:49
Введение эмбарго ЕС в отношении России может стать переломным моментом для нефтяных цен - "Велес Капитал"
Введение нефтяного эмбарго ЕС в отношении России может стать переломным моментом для нефтяных цен, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Нефтяные фьючерсы ждут заседания ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря. Скорее всего, организация оставит без изменений обговоренные ранее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.