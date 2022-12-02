Инвесторам стоит обратить внимание на акции ЛУКОЙЛа - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

Аналитик приводит ряд факторов в пользу покупки бумаг эмитента:

- Это самая любимая инвесторами в России нефтяная компания, отмечает Емельянов. В плане корпоративной политики и отношения к миноритариям "ЛУКОЙЛ" выделяется на фоне других компаний индустрии. Это, по мнению аналитика, проявляется во многих аспектах: удобство отчетов, понятные презентации, размер дивидендных выплат, программы выкупа, точность и аккуратность в датах собраний и прочих новостей.

- "ЛУКОЙЛ" - дивидендный аристократ: никакая другая компания России не имеет такой стабильной истории выплат. Даже в нынешнем году на фоне неопределенности с санкциями дивиденды были перенесены на конец года, но все равно увеличены. Компания опять обновила свой рекорд, заложив выплату в 793 руб. на акцию, или 17,3% относительно текущей цены бумаги.

- "ЛУКОЙЛ" - системно значимая корпорация. Это самый успешный частный бизнес внутри отрасли, которая более чем на 50% контролируется государством.

- Акции "ЛУКОЙЛа" отличаются пониженным риском, поэтому подойдут даже неподготовленным новичкам в мире инвестиций, подчеркивается в комментарии. "Волатильность (сигма) у "ЛУКОЙЛа" сейчас чуть выше 0,5% в день. Для сравнения, у "Газпрома" - 1,8%, "Роснефти" - 0,6%. Средняя просадка в период большого негатива у "ЛУКОЙЛа" тоже ниже: когда в феврале рынок упал на 33% за один день, эти акции потеряли только 23%", - указывает Емельянов.

- Рынок сейчас дает редкий дисконт за акции нефтяников в связи с угрозой частичного эмбарго и неопределенностью с тем, в какие страны и по какой цене теперь пойдет нефть, указывает стратег BCS Express, но эта неопределенность также дает возможность купить дешево качественные бумаги. "В случае с "ЛУКОЙЛом" дисконт в его акциях по отношению к его же средним историческим мультипликаторам составляет более 50%, - констатирует Емельянов. - Это явная аномалия, учитывая, что компания работает в режиме санкций более полугода и, тем не менее, продолжает платить двузначные дивиденды".

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