"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,018 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,92%, стоп-приказ: 0,01635 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки со стороны правительства и ЦБ банковский сектор РФ смог достаточно уверенно пережить самый сложный период: санкции не сказались критически на его деятельности, хотя, конечно, и создали значительные сложности.

"С технической точки зрения цена отбилась от верхней границы коридора и находится в консолидации. В случае успешного отскока ожидается уровень 0,018000 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,16347 руб. риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39", - указывают аналитики инвесткомпании.

Банк ВТБ - системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финансовых услуг.

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