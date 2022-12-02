"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palo Alto Networks с целью $207,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $207,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: $167,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По оценкам Palo Alto, ее совокупный адресуемый рынок в ближайшие годы будет расти в среднем на 14% ежегодно. При этом последние 9 кварталов темпы роста выручки Palo Alto не опускались ниже 20% в годовом исчислении. Аналитики ожидают, что компания продолжит демонстрировать опережающие темпы роста в 2023 и 2024 фин. годах.

"С точки зрения технического анализа акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $167,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают эксперты "Финама".

Palo Alto Networks - американская компания, глобальный лидер в области информационной безопасности по размеру выручки, количеству клиентов и капитализации. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и специализированное ПО для служб безопасности.

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