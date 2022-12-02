Стоимость акций Dollar General продолжит снижаться - Инвестбанк Синара

Стоимость акций Dollar General продолжит снижаться, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Чистая прибыль Dollar General за 3К22 составила $526,2 млн ($2,33 в расчете на акцию) и оказалась на 8,3% ниже консенсус-прогноза FactSet. При этом выручка в размере $9,46 млрд немного превзошла ожидаемые рынком $9,42 млрд. В 3К22 операционная рентабельность осталась на уровне 8%, однако в 4К22 возможно снижение показателя. Руководство Dollar General рассчитывает на прибыль в размере $3,15-3,30 на акцию, на 12% ниже консенсус-прогноза в $3,66. Пессимистичный прогноз обусловлен проблемами с приобретением дополнительных складских помещений. Мы расцениваем финансовые результаты компании за 3К22 и ее прогноз на 4К22 как негативные и полагаем, что стоимость акций ретейлера продолжит снижаться", - отмечает эксперт банка.

Dollar General - американская сеть универсальных магазинов со штаб-квартирой в Гудлетсвилле, штат Теннесси. По состоянию на апрель 2022 года Dollar General управляла 18 216 магазинами в континентальной части США.

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