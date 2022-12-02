Рубль днем дешевеет к доллару и евро в ожидании начала действия "потолка" цен на российскую нефть

Москва. 2 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании скорого вступления в действие "потолка" цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 61,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 64,98 руб./EUR1, подорожав на 49,5 копейки. Ранее евро торговался выше 65 руб. впервые с 7 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44 копейки - до 63,28 рубля. Курс китайского юаня вырос на 9 копеек - до 8,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в пятницу перед тем, как с понедельника должно будет вступить в силу в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти. Размер "потолка" пока не известен, однако в четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить его в размере $60 за баррель.

Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В рамках конференц-колла журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать сообщения о том, что ЕС в четверг предварительно согласовал "потолок" цен на морские перевозки российской нефти на уровне $60 за баррель.

"Мы не будем никак комментировать до того, как эти новости со ссылкой на разные источники не будут формализованы. Давайте дождемся, когда будет официальное объявление (по этому поводу)", - сказал пресс-секретарь президента.

Эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре, поскольку контракты заключены ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается декабрьских размещений и контрактов - они были законтрактованы ещё в конце октября - начале ноября, поэтому по декабрю мы не ожидаем каких-то изменений, контракты реализуются", - сказал он журналистам.

По словам Новака, в отношении января пока нет ясности, поскольку на рынке много неопределенностей. "Что касается января, то сейчас идёт контрактация, посмотрим, как она будет проходить. Очень много неопределенностей, но, тем не менее, наша нефть востребована на мировых рынках. Считаем, что она будет пользоваться спросом", - подчеркнул вице-премьер РФ.

В октябре он говорил, что в октябре добыча нефти (без конденсата) в России составит 9,9 млн баррелей в сутки, такой же уровень ожидается и в ноябре.

План западных стран о введении "потолка" стоимости для российской нефти с целью ограничения доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов был одобрен еще в сентябре. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

В центре внимания глобального рынка - отчет по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике США в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%.

Ноябрьский отчет по рынку труда важен для Федеральной резервной системы (ФРС), которая проведет очередное заседание 13-14 декабря. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 б.п. - до 4,25-4,5% годовых.

По итогам декабрьского заседания также будет опубликован новый точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Ранее на этой неделе председатель американского ЦБ Джером Пауэлл подтвердил, что Федрезерв может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

Зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр в четверг также высказался в пользу более медленного повышения ставки.

"Мы двигались очень и очень быстро к уровню ставки, который ограничивал бы экономическую активность, и сейчас, когда мы очень близки к нему, я полагаю, имеет смысл замедлить темпы подъема", - приводит слова Барра Market Watch.

ФРС продолжит повышение базовой процентной ставки на ближайших заседаниях, однако будет целесообразным замедлить темпы ее подъема, аналогичным образом считает член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман.

"Сдерживание темпов увеличения ставки позволит нам в более полной мере оценить эффект предыдущих шагов в денежно-кредитной политике", - заявила Боуман в ходе мероприятия в Нью-Йорке в четверг.

По ее словам, дальнейшие темпы подъема ставки и уровень, до которого она будет повышена, зависят от динамики инфляции. В данный момент прогноз Боуман относительно предельного уровня ставки чуть выше, чем в сентябре, отметила она.

Цены на нефть слабо повышаются днем в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении ковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране.

В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК в пятницу составляет $86,96 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,12%, до $81,32 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

"Рубль по отношению к доллару в пятницу вплотную приблизился к верхней границе диапазона 60-62 руб. Активное снижение последних двух дней - это отложенный эффект месячного снижения нефтяных котировок накануне, а также влияние ускорившейся недельной инфляции. Ранее рубль поддерживал налоговый период. Кроме того, на национальную валюту оказывает давление новости по "потолку" цен на нефть со стороны ЕС. Не исключено, что на следующей неделе рубль может попытаться выйти за границу диапазона, вверх", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"На фоне окончания налогового периода вчерашние сообщения о скором введении ценового "потолка" на российскую нефть на уровне $60 за баррель негативно сказываются на динамике курса, особенно в преддверии выходных. Присутствуют риски движения курса пары "доллар-рубль" ближе к 62 руб./$1. Дальнейшая динамика рубля определится фактическим влиянием ограничений на экспортные поступления", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 2 б.п. - до 7,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.