Новые технологические проекты могут стать драйвером роста для акций Baidu - Freedom Finance Global

Новые технологические проекты могут стать драйвером роста для акций Baidu Inc., полагает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

Baidu отчиталась за июль-сентябрь лучше общерыночных ожиданий, отмечает эксперт. Выручка компании выросла на 2% г/г, до 25,24 млрд юаней ($3,55 млрд), превзойдя консенсус на 0,2%. При этом Baidu сгенерировала чистый убыток в объеме 0,15 млрд юаней ($0,02 млрд), тогда как рынок рассчитывал на чистую прибыль в размере $0,54 млрд.

"Мы оцениваем результаты Baidu как умеренно позитивные, - пишет Лукьянчиков. - Компания успешно работает над оптимизацией бизнеса, хотя в рамках этой стратегии сокращает расходы на продвижение товаров и услуг в сегменте онлайн-маркетинга, что может негативно сказаться на основном бизнесе в долгосрочной перспективе при сохранении тенденции в условиях повышенной конкуренции. Позитивным моментом стал рост выручки выше ожиданий, особенно порадовала динамика доходов компании в сфере облачного ИИ и автономного вождения. Необходимо следить за развитием технологических инициатив, на которые Baidu делает ставку как на будущий драйвер роста дохода. Наш таргет по бумагам BIDU на рынке США и Гонконга - $150 и HKD147 соответственно, рекомендация - "покупать".

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