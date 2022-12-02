Введение эмбарго ЕС в отношении России может стать переломным моментом для нефтяных цен - "Велес Капитал"

Введение нефтяного эмбарго ЕС в отношении России может стать переломным моментом для нефтяных цен, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нефтяные фьючерсы ждут заседания ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря. Скорее всего, организация оставит без изменений обговоренные ранее квоты сокращения нефтедобычи в объеме 2 млн барр/день, но может просигнализировать их расширение в следующие месяцы. Последнее наряду с ослаблением доллара, потенциальным смягчением коронавирусных мер в Китае и введением нефтяного эмбарго в отношении России может стать переломным моментом для нефтяных цен и способствовать их закреплению выше краткосрочных сопротивлений $90 и $83 с перспективой движения к ноябрьским пикам $99,52 и $93,73 по сорту Brent и WTI соответственно и последующей сменой в том числе среднесрочного тренда", - прогнозирует эксперт.

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