Акции Сбербанка, Полюса, МТС и ТМК интересны для покупок на текущих уровнях - ПСБ

Акции Сбербанка, "Полюса", "МТС" и "ТМК" интересны для покупок на текущих уровнях, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции Сбера в списке наших фаворитов на фоне ожидания сильной отчетности за ноябрь, которая будет опубликована в начале декабря. Кроме этого, рассчитываем, что банк сможет вернуться к дивидендным выплатам в 2023 году", - пишут аналитики .

По их мнению, бумаги "Полюса", несмотря на все введенные санкции против экспорта золота из России, остаются сильно недооцененными." Высокая рентабельность бизнеса компании позволяет ей зарабатывать даже в случае продажи продукции с дисконтом, - подчеркивается в комментарии. - Стоит ожидать хороших результатов по итогам 2022 года, учитывая все сложности, через которые прошел "Полюс" в этом году".

Эксперты ПСБ ожидают, что "МТС" останется привлекательной дивидендной историей, и рассчитывают, что по итогам года компания выплатит около 28 рублей на акцию. "Среднесрочно, по мере восстановления импорта в страну, финансовые результаты компании смогут продемонстрировать рост. По нашим оценкам, бумаги компании могут выступить неплохой идеей к покупке с таргет-ценой 260 руб./акцию", - указывают стратеги банка.

Среди менее ликвидных акций они отдают предпочтение бумагам "ТМК": "Высокий спрос на продукцию, а также снижение конкуренции после падения импорта позволит компании продемонстрировать сильные финансовые результаты. Рассчитываем, что "ТМК" может порадовать инвесторов дивидендами в следующем году".

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