Стоит обратить внимание на акции Россети Центр и Приволжье и Россети Ленэнерго - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Ленэнерго", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Наиболее интересная акция из "дочек" "Россетей" (МРСК), которые намерены выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года - "Россети Центр и Приволжье". Эмитент выглядит недооцененным относительно сравнимых компаний и предлагает наивысшую дивидендную доходность. Его сильной стороной является высокая стабильность выплат относительно других "дочек". При этом нужно учитывать, что итоговые дивиденды за 2022 год могут сильно снизиться относительно уровней 2021 года, - пишет аналитик инвесткомпании. - Если рассматривать горизонт дальше выплат за 9 месяцев 2022 года, то стоит обратить внимание также на привилегированные акции "Россети Ленэнерго". Дивдоходность по ним летом 2023 года может достичь около 14-16%. Бумаги интересны тем, что дивиденды прописаны в уставе, что снижает вероятность отказа от выплат. Привилегированные акции также являются одной из наиболее стабильных дивидендных "фишек" в сетевом комплексе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.