Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4000-4085п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4000-4085 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 достиг 4100 пунктов, после чего начал корректироваться на фоне выпуска негативных данных о деловой активности. При этом по итогам торговой сессии четверга бенчмарк сумел закрыться выше 200-дневной скользящей средней впервые за семь месяцев. Исторически динамика индекса была положительной в 92% случаев после того, как он пробивал вверх эту отметку. В данном случае это психологически значимая граница", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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