Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Biogen и Eli Lilly

Аналитики Freedom Finance Global повысили прогнозную стоимость акций Biogen Inc. до $289 за штуку, акций Eli Lilly and Co. - до $344 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

Пересмотр целевых цен в меньшей степени обусловлен результатами клинических испытаний препаратов для лечения болезни Альцгеймера и преимущественно объясняется снижением доходности трежерис, отмечает эксперт Илья Зубков.

