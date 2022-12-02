Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг" покупать" для бумаг Globaltrans

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг" покупать" для бумаг Globaltrans.

"Основной причиной снижения операционных результатов РЖД стало сокращение перевозок черных металлов и древесины - каждого из видов грузов на 1 млн тонн в годовом сопоставлении. Перевозки нефти и нефтепродуктов уменьшились в годовом сопоставлении на 0,7 млн тонн. Транспортировка угля подросла на 0,1 млн тонн г/г, что стало первым положительным результатом с февраля этого года. Перевозки зерна и строительных материалов выросли на 0,4 млн тонн и 0,9 млн тонн г/г соответственно. Среднее расстояние перевозки увеличилось на 2,0% г/г (до 2 136 км), что связано с переориентацией грузовых потоков в восточном направлении в связи с санкциями со стороны западных стран, - отмечает в комментарии эксперт Матвей Тайц. - Мы рассматриваем результаты как негативные для настроений в отношении бумаг Globaltrans, объемы грузоперевозок которой в первую очередь приходятся на черные металлы, уголь и нефтепродукты. Вместе с тем ставки аренды подвижного состава, по данным сервиса "Промышленные грузы", растут с октября, что позитивно для финансовых показателей Globaltrans. Наш рейтинг по акциям компании по-прежнему "покупать".

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