Рынок акций РФ утром просел ниже 2180п по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне наметившейся нисходящей коррекции мировых рынков после роста, индекс МосБиржи опустился ниже 2180 пунктов, при этом поддержку оказывает ослабление рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2179,61 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1112,09 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 61,75 рубля (+0,26 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу присоединился к общемировой фиксации прибыли. В Азии снижение основных индексов сдерживалось надеждами на снятие антивирусных мер в Китае.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась после просадки накануне вечером от области краткосрочных сопротивлений $90 и $83 за баррель Brent и WTI соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). ЕС уже в пятницу может согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что предполагает значительные риски сокращения поставок из РФ и уменьшение мирового предложения. Ранее в Европе обсуждался уровень $65-70 за баррель, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС ушли в коррекционный "минус" на фоне неуверенности американских и азиатских площадок, при этом фиксация прибыли может пройти и по акциям золотодобытчиков, которые в последние несколько дней были в лидерах роста. Поддержками для индексов МосБиржи и РТС остаются уровни 2160 и 1110 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается в режиме консолидации - до конца года каких-либо значимых драйверов не наблюдается. Ближайшие несколько дней станут очень важными для рынка нефти, которые определят дальнейший тренд: заседание ОПЕК+ 4 декабря и начало эмбарго ЕС на импорт нефти из России морем 5 декабря. За океаном инвесторы будут оценивать данные по рынку труда за ноябрь, а также очередное выступление представителя Федеральной резервной системы - в этот раз президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу негативный, поэтому фиксация прибыли в акциях может стать главной идеей дня.

Рынки в Азии снизились по факту начала реализации мер смягчения политики "нулевой терпимости" в отношении COVID-19 в Китае. Сам процесс начался, но дорога обещает быть длинной, отмечает аналитик. Кроме того, заявления представителей ФРС накануне почти опровергают мягкость слов председателя Джерома Пауэлла. Статистика по ключевым экономикам продолжает ухудшаться. Нефть способна закрыть неделю ростом после трех недель снижения. Однако впереди начало действия европейского эмбарго на российскую нефть и ценовой "потолок". Эксперты рынка уже предупреждают, что такие действия приведут лишь к росту стоимости нефти, но глупости в сфере экономики - это уже почти привычка современной Европы, отмечает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, новости о том, что Европа согласовала потолок цены на российскую нефть в размере $60 за баррель, лишь незначительно повлияли на рублевые активы, поскольку российские власти ранее заявили об отказе продавать нефть странам, присоединившимся к этой мере.

При этом практически нет сомнений, что в течение как минимум месяца-двух России придется либо сократить добычу нефти, либо продолжать снижать цену на нее. Соответственно, объем нефтяных доходов и приток валютной выручки от продажи углеводородов упадет. На этих ожиданиях рубль начал дешеветь.

Таким образом, можно говорить о том, что пара доллар-рубль вышла вверх из коридора 60-61 руб./$1, в котором она торговалась с середины ноября. Следующая цель движения пары - 62,5 руб./$1, полагает эксперт.

СМИ пишут, что Airbus планирует в течение нескольких месяцев прекратить использование российского титана, так что акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) будут находиться под давлением. Однако это не критическая ситуация для компании, лишнего титана в мире нет, продукция ВСМПО найдет спрос, хотя, быть может, и по более низким ценам. Лучше рынка выглядят акции Сбербанка (136,8 рубля), которые осторожно покупают в ожидании публикации сильного отчета. Рост бумаг может резко ускориться после пробития сопротивления 144 руб., однако это дело не ближайших дней, отмечает Антонов.

В целом в пятницу торги могут пройти спокойно, до решений ОПЕК+ по квотам на добычу предпринимать агрессивные действия очень рискованно, поскольку в понедельник можно нарваться на "гэп", считает Антонов.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,1%) и Dow Jones (-0,6%) на слабых статданных из производственного сектора, подрос индекс Nasdaq (+0,1%).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора опустилось ниже пограничных 50 пунктов впервые с мая 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 49,8 пункта.

Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в годовом выражении вырос на 6% после подъема на 6,3% в сентябре.

Днем ранее Пауэлл заявил, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре, однако регулятору в дальнейшем придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. По словам Пауэлла, вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), умеренно "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Инвесторы ждут большей ясности от китайских властей после того, как Пекин просигнализировал о смягчении ряда жестких ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции, пишет CNBC.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу консолидируются, но стоимость Brent находится на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на МосБирже в четверг. Тем не менее, неделю нефть закрывает ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $87,09 за баррель (+0,2% и -0,1% в четверг), январская цена WTI - $81,22 за баррель (без изменений и +0,8% накануне).

Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении антиковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране. В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

С понедельника, 5 декабря, вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти. Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,1%), ПАО "РОссети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,3% и +3,3% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,5%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,08 млрд рублей (из них 1,56 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 617,02 млн рублей на бумаги "Полюса" и 513,03 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).