Аргументы в пользу снижения ставки ЦБР 16 декабря становятся менее очевидными - Альфа-банк

Аргументы в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 декабря 2022 года становятся менее очевидными с выходом октябрьской статистики, полагают в Альфа-банке.

"В отличие от макростатистики за сентябрь, которая оказалась слабее ожиданий, результаты октября, напротив, преподнесли позитивный сюрприз. Оборот розничной торговли сократился на 9,7% г/, показав почти тот же масштаб спада, что и в сентябре. Строительный сегмент вырос на 9,6% г/г, ускорившись с 5,8% г/г в сентябре. Продолжающийся рост кредитного портфеля банковского сектора в октябре - на 1% м/м в рознице и на 2,4% м/м в корпоративном сегменте - стал важным фактором поддержки этого тренда. При снижении ВВП всего на 4,4% г/г в октябре необходимость смягчать монетарную политику выглядит менее очевидной, чем это было, исходя из данных за сентябрь", - говорится в обзоре банка.

Как отмечают эксперты, вероятность паузы в изменении ставки повышается на грядущем заседании совета директоров Банка России, что соответствует консенсус-ожиданиям рынка.

"Между тем мы все еще придерживаемся отличной от рынка точки зрения, которая заключается в том, что на обозримом горизонте вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки будет стоять в повестке. Риски, связанные с европейским эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, а также неустойчивость внутреннего потребления могут потребовать от ЦБ РФ более мягкой монетарной политики в первом полугодии 2023 года", - пишут экономисты.

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