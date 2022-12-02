BCS Express снизил прогнозную цену акций РусГидро до 0,45 руб

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций "РусГидро" с 0,66 рубля до 0,45 рубля за штуку на горизонте года по итогам релиза финансовых результатов эмитента за III квартал 2022 года по МСФО, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация "продавать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

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