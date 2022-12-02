Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сессии в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных из производственного сектора. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с мая 2020 года, и оказался хуже прогноза аналитиков, ожидавших более умеренного снижения - до 49,8 пункта.

Тем временем расходы населения США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы повысились на 0,7%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы повышения доходов стали максимальными с октября 2021 года, что обусловлено как повышением зарплат, так и государственными социальными выплатами. Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый ФРС) в годовом выражении вырос на 6% после подъема на 6,3% в сентябре.

Кроме того, инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который накануне сказал, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. В то же время он отметил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и сигнализировал о том, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Значение японского Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 1,65% (в определенный момент торгов индикатор опустился до минимума за три недели). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 мск потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:14 мск опустилось на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов в пятницу 0,7%.

Инвесторы ждут большей ясности от китайских властей, после того как Пекин просигнализировал о смягчении ряда жестких ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции, пишет CNBC. Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении антиковидных мер. В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

В свою очередь цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае. Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении ковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в пятницу составила $87,03 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,1%, до $86,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,05%, до $81,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%, до $81,22 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

В центре внимания нефтяных трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

С понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти. Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,654 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,697 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 декабря снизился всего на 0,03% и составил 108,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 818,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,24%), "Газпромбанк БО-17" (+0,24%) и "РЖД-32" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-002Р-01" (-0,3%), "ВЭБ.РФ-21" (-0,28%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило ставку 1-го купона 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей на уровне 8,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 1-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 002Р-02 с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей на уровне 11,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 12,22% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 1 декабря. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) установил ставки 1-6 купонов 3-летнего выпуска облигаций серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 30 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,3% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-005 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,94% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 1 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона выпуска "социальных" облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,15% годовых. Срок обращения выпуска - 2,75 года, купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 1 декабря. Техразмещение запланировано на 9 декабря.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых. Выпуск 10-летних облигаций на 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 года. Ставка текущего купона - 13,5% годовых. По займу 14 декабря предстоит исполнение оферты.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 16,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные. Ставка текущего купона по выпуску - 19,5% годовых. 30 декабря по займу предстоит исполнение оферты.