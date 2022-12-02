"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям РусГидро с прогнозной ценой 0,75 руб

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,75 рубля за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Несмотря на низкую долю тепловой генерации, "РусГидро" в полной мере чувствует давление цен на энергоносители, которые привели к чистому убытку в 3К22. С учетом "бремени" холдинга в ДФО такая ситуация может сохраниться и в 2023 году, даже несмотря на ускоренную индексацию тарифов в декабре 2022 года, - пишет аналитик Александр Ковалев. - Акции эмитента за счет покупок "РУСАЛа", решения по дивидендам и защитного профиля компании стали одним из наиболее надежных вариантов на российском фондовом рынке, но растущие риски, на наш взгляд, ограничивают потенциал дальнейшего роста".

"РусГидро" - одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции.

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