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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок ОФЗ, скорее всего, останется на текущих уровнях в пятницу - Инвестбанк Синара
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02 декабря 2022 года 10:27

Рынок ОФЗ, скорее всего, останется на текущих уровнях в пятницу - Инвестбанк Синара

Рынок рублевых госбумаг, скорее всего, останется на достигнутых уровнях в течение торговой сессии в пятницу в отсутствие значимых триггеров, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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