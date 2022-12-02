Вероятна консолидация котировок нефти около $87-88/барр. в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в районе $87-88 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent в четверг пыталась расти, внутри дня поднималась даже чуть выше $89 за баррель, но импульса не хватило. От экономики КНР в сложившихся условиях не стоит ждать мощного роста. В преддверии заседания ОПЕК+ 4 декабря мы не ждем существенных движений на рынке нефти. Скорее вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в районе $87-88 за баррель", - пишет аналитик в комментарии.

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