Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в еврозоне и США:

- Данные по занятости вне сельского хозяйства в США за ноябрь;

- Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;

- Сальдо торгового баланса в Германии за октябрь.

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