Brent - $86,99 за баррель

Индексы S&P 500 и Dow Jones снизились по итогам торгов в четверг, Nasdaq слабо вырос. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть колеблются слабо, но завершают неделю ростом.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сессии в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных из производственного сектора.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с мая 2020 года, и оказался хуже прогноза аналитиков, ожидавших более умеренного снижения - до 49,8 пункта.

Тем временем расходы населения США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы повысились на 0,7%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы повышения доходов стали максимальными с октября 2021 года, что обусловлено как повышением зарплат, так и государственными социальными выплатами.

Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в годовом выражении вырос на 6% после подъема на 6,3% в сентябре.

Количество первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. и составило 225 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали, что показатель составит около 235 тыс.

Кроме того, инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который накануне сказал, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

В то же время он отметил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и сигнализировал о том, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) упали в цене на 8,3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в минувшем финквартале зафиксировал прибыль и выручку, превзошедшие ожидания рынка, но квартальный прогноз разочаровал инвесторов.

Другая ИТ-компания, Splunk Inc. (SPB: SPLK), в прошлом финквартале резко сократила чистый убыток и увеличила выручку почти в полтора раза, благодаря чему её бумаги подскочили на 17,8%.

Котировки бумаг PVH Corp. (SPB: PVH) повысились на 9,4% после того, как компания, владеющая рядом известных брендов одежды, завершила третий квартал 2022 финансового года с чистым убытком, но дала хороший годовой прогноз.

Цена бумаг Big Lots (SPB: BIG) упала на 8,6%, поскольку ритейлер-дискаунтер товаров для дома резко увеличил чистый убыток в прошлом квартале и сократил выручку.

Рыночная стоимость Dollar General (SPB: DG) снизилась на 7,6%. Оператор сети дисконтных магазинов в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль слабее ожиданий аналитиков, а квартальный прогноз оказался значительно хуже консенсус-прогноза.

Акции Kroger Co. (SPB: KR) подешевели на 1,6%, хотя сеть супермаркетов увеличила выручку в третьем финквартале на 7% благодаря сохранению устойчивого спроса на продукты питания и товары первой необходимости.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 194,76 пункта (0,56%) и составил 34395,01 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали акции Salesforce, а рост возглавили бумаги Nike Inc. (SPB: NKE) (+1,3%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 3,54 пункта (0,09%) - до 4076,57 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 14,45 пункта (0,13%) и составил 11482,45 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу.

Инвесторы ждут большей ясности от китайских властей, после того как Пекин просигнализировал о смягчении ряда жестких ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции, пишет CNBC.

Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении антиковидных мер. В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

Значение японского Nikkei 225 к 8:11 мск снизилось на 1,7%. В определенный момент торгов индикатор опустился до минимума за три недели, отмечает Trading Economics.

Лидерами снижения стоимости среди компонентов индекса выступают акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (-5,6%), производителя подшипников и карданных валов NTN Corp. (-5,3%) и производителя электрических кабелей Fujikura Ltd. (-4,3%).

Помимо этого, уменьшается цена акций таких крупных компаний, как SoftBank Group (-0,3%), Sony Group Corp. (-1,3%), Fast Retailing Co. (-2,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 мск потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Инвесторы фиксируют прибыль после уверенного ралли, связанного со смягчением позиции КНР в отношении антиковидных ограничений, пишет Trading Economics.

Наиболее существенное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции застройщиков Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. (-6,4%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-5,6%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-5,4%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:14 мск снизилось на 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. уменьшились на 2,9%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Потребительские цены в Южной Корее в ноябре выросли на 5% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2022 года - после подъема на 5,7% месяцем ранее, показали данные статистического агентства страны. Аналитики в среднем ожидали, что инфляция в стране составит 5,1%, пишет Trading Economics.

В помесячном выражении потребительские цены в ноябре снизились на 0,1% после роста на 0,3% месяцем ранее.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов в пятницу 0,7%.

Розничные продажи в Австралии сократились на 0,2% в помесячном выражении в октябре по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее, показали официальные статданные.

Это первое сокращение показателя в текущем году. Оно вызвано тем, что ценовое давление и рост процентных ставок начали оказывать негативное влияние на потребительские расходы, пишет Trading Economics.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 1,6% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении ковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране.

В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $86,99 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,09 (0,1%), до $86,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $81,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (0,8%), до $81,22 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

"Нам не следует ожидать резкого разворота политики китайских властей, однако любое смягчение ковидных ограничений стоит приветствовать, - отмечает главный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Подход КНР к борьбе с коронавирусом был разрушительным для экономики и доверия граждан, и протесты показали, как изменилось отношение населения к этому".

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

С понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.

Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.