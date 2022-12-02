Возможно ослабление рубля до 62 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 62 руб./$1 на торгах в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Иностранные валюты в пятницу утром торгуются на локальных максимумах к рублю. Наиболее выразительно выглядит евро, переваливший за отметку 65 руб./EUR1 впервые с начала июля. Мы полагаем, что поддержку евро оказывает глобальное ослабление позиций доллара после выхода позитивных данных в четверг по PCE. Продолжаем ориентироваться на выход пары евро/доллар к отметке 1,06, - отмечает эксперт в комментарии. - В пятницу курс доллара может продолжить инерционно демонстрировать рост и завершить недельные торги у отметки 62 руб./$1. Дальнейшее укрепление американской валюту скорее продолжится уже на следующей неделе".

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