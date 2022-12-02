"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NetEase Inc. в Гонконге с прогнозной стоимостью 133,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2023 года, по ADS NetEase в США прогнозная стоимость составляет $85,5 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании

"Рынок видеоигр в КНР в 2022 году может сократиться впервые за долгое время. Ужесточение регулирования в игровой индустрии в совокупности с жесткими коронавирусными ограничениями оказывают давление на отрасль. Однако NetEase вполне успешно справляется с новыми вызовами, игровая выручка компании в этом году растет двузначными темпами. Благодаря контролю над операционными издержками компании также удается увеличивать маржу. Считаем, что эмитент привлекателен с точки зрения фундаментального анализа, и его акции могут показать хорошую доходность по мере устранения геополитических рисков и ослабевания пандемии", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.

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