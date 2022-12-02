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02 декабря 2022 года 09:07
Вероятна сдержанная динамика торгов на нефтяном рынке в пятницу - BCS Express
Вероятна сдержанная динамика торгов на нефтяном рынке в пятницу с небольшим перевесом в сторону роста котировок нефти марки Brent, считают эксперты BCS Express. "Фьючерсы на Brent в четверг показали разнонаправленную динамику. Поддержку котировкам оказали новости из Китая, где карантин был ослаблен в городах Гуанчжоу и Чунцин. Власти ЕС достигли предварительного решения по уровню потолка цен. Котировки нефти марки Brent ограничились символическим снижением после того, как в ходе сессии в моменте достигали $89,4 за баррель. В преддверии выходных, на которых ОПЕК+ будет принимать решение по уровню квот на добычу, вряд ли участники рынка будут активны. Вероятна сдержанная динамика с небольшим перевесом в сторону роста", - указывают аналитики инвестиционной компании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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