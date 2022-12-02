Вероятна сдержанная динамика торгов на нефтяном рынке в пятницу - BCS Express

Вероятна сдержанная динамика торгов на нефтяном рынке в пятницу с небольшим перевесом в сторону роста котировок нефти марки Brent, считают эксперты BCS Express.

"Фьючерсы на Brent в четверг показали разнонаправленную динамику. Поддержку котировкам оказали новости из Китая, где карантин был ослаблен в городах Гуанчжоу и Чунцин. Власти ЕС достигли предварительного решения по уровню потолка цен. Котировки нефти марки Brent ограничились символическим снижением после того, как в ходе сессии в моменте достигали $89,4 за баррель. В преддверии выходных, на которых ОПЕК+ будет принимать решение по уровню квот на добычу, вряд ли участники рынка будут активны. Вероятна сдержанная динамика с небольшим перевесом в сторону роста", - указывают аналитики инвестиционной компании в комментарии.

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