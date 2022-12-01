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01 декабря 2022 года 19:33

Рынок акций РФ в четверг подрос по индексу Мосбиржи вслед за миром на сигналах от ФРС, лидировали бумаги золотодобытчиков

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за внешними фондовыми площадками на сигналах от Федрезерва США о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки, индекс Мосбиржи поднялся в район 2190 пунктов во главе с бумагами золотодобывающих компаний на фоне ослабления рубля и роста золота (+2,9%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2187,29 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1123,63 пункта (-0,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 6,1%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 61,4 рубля (+0,41 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+6,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций РФ подрос на фоне общемирового позитивного тренда, акции золотодобытчиков пользовались спросом в качестве защитных активов и на фоне выросшего золота (металл превысил $1810 за тройскую унцию).

Бумаги "НОВАТЭКа" позитивно отреагировали на публикацию статистики, согласно которой с января по октябрь поставки СПГ компании в Европу увеличились на 42% г/г, до рекордных 17,8 млрд кубометров. Акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) попали под давление продаж ввиду завершения государственной программы льготной ипотеки с 1 января 2023 года. Кроме того, негативной новостью для строительного сектора стали известия о повышении банком ВТБ ставки по ипотеке.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг подрос благодаря улучшению внешнего фона. В Китае начали сигнализировать о смягчении политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, ФРС намекнула на снижение ориентира по максимальной ставке, нефть возобновила рост.

Интерес к бумагам OZON возрос в предновогодний период, что связано с ожидаемым подъемом спроса на товары. Спрос на акции золотодобывающих компаний является прямым следствием роста цен на золото на сигналах скорого завершения цикла монетарного ужесточения в США. Бумаги "НОВАТЭКа" выросли на ожиданиях резкого ухудшения погоды в Европе - метеорологи прогнозируют падение температуры в Северной Европе ниже средних значений в первой половине декабря, что может привести к резкому увеличению потребления электроэнергии и природного газа в Европе, отмечает аналитик.

Акции "Газпрома" просели на фоне известий о том, что германская Uniper решила подать иск против российской компании, требуя выплату до 11,6 млрд евро в качестве компенсации за сокращение поставок с июня. В "Газпроме" называют ситуацию форс-мажором из-за санкций. Формально "Газпром" (MOEX: GAZP) имеет 100% надежную позицию, так как регламент обслуживания оборудования требует ремонта и профилактики в определенные периоды эксплуатации, полагает эксперт.

Настроения инвесторов в Европе улучшились благодаря "голубиным" заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла. Также в Европе растут ожидания, что центральные банки начнут смягчать свою риторику, поскольку статистика продолжает оставаться слабой. Нефть выросла на ожиданиях похолодания в Северной Европе и на фоне сокращения запасов сырья в США. Также на рынке возросла тревожность в связи с приближением даты официального старта европейского эмбарго на российскую нефть с 5 декабря. Уже сейчас можно говорить о росте тарифов на танкерные перевозки, а со вступлением в силу европейского решения доступность нефти для быстрой доставки сократится. По некоторым оценкам, удлинение танкерных маршрутов в 2023 году составит до 9,5 млн морских миль, что приведет к оперативному дефициту танкеров на рынке, отмечает Кочетков.

Тем не менее, рост рынков акций может смениться коррекцией. Смягчение риторики Федрезерва еще не означает смену направленности цикла денежной политики - ставка продолжит расти в ближайшие месяцы, ухудшая привлекательность акций по сравнению с облигациями, полагает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, слова Пауэлла о вероятном замедлении темпов роста процентных ставок мировые площадки встретили с оптимизмом. Снижение доллара США помогло нефти и другим сырьевым товарам продемонстрировать ценовой рост. Активно дорожало золото, что поддержало котировки акций золотодобывающих компаний.

В пятницу интерес представляют выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и ноябрьский отчет по рынку труда США. Общерыночный оптимизм и рост цен на сырье могут способствовать продолжению роста российского рынка акций и выходу индекса Мосбиржи выше 2200 пунктов. В то же время фактор пятницы, когда многие проявляют осторожность перед выходными, могут сдержать покупателей. Ожидаемый коридор для индекса МосБиржи в пятницу - 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, несмотря на улучшение внешнего фона, индекс МосБиржи пока не смог вернуться выше 2200 пунктов. Оптимизм на рынках связан с уверенностью инвесторов в том, что ФРС США все-таки пересмотрит свою денежно-кредитную политику в сторону менее жесткой. Однако если опираться на речь главы ФРС США Пауэлла, то не совсем понятно, почему сделаны такие выводы. Он объявил, что ставку продолжат повышать, а также отметил, что инфляция не растет, но и не падает, а значит, проинфляционные риски сохраняются, поэтому ДКП останется жесткой.

Нефть выросла третью торговую сессию подряд, цена Brent достигла своего целевого диапазона $88-90 за баррель в рамках восходящей коррекции в преддверии заседания ОПЕК+. Если оптимизм на рынке энергоносителей не угаснет, нефть Brent попытается протестировать $90 за баррель, полагает Постоленко.

В США индексы акций накануне подскочили на 2,2-4,4% во главе с Nasdaq благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, подтвердившего, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

Следом за США выросла в четверг фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, DAX растут на 0,1-0,5%, FTSE просел на 0,2%), наметилась коррекция в США (индексы просели на 0,1-1% во главе с Dow).

ВВП Южной Кореи в III квартале 2022 года вырос на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению со вторым кварталом ВВП увеличился на 0,3%, то есть минимальными темпами подъема за год. Динамика обоих показателей совпала как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в октябре упали на 2,8%, тогда как ожидалось снижение на 0,6%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора опустилось ниже пограничных 50 пунктов впервые с мая 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 49,8 пункта.

На нефтяном рынке цены в четверг продолжили рост, подогретый накануне вечером статистикой о падении запасов сырья в США. Внимание нефтетрейдеров постепенно переключается на заседание ОПЕК+ 4 декабря. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,97 за баррель (+2,3% и +3,2% в среду), январская цена WTI - $82,94 за баррель (+3% и +3% накануне).

По итогам ноября цена на Brent упала на 9,9%, на WTI - на 6,9% на беспокойстве инвесторов из-за снижения спроса в Китае ввиду новых локдаунов на фоне вспышки коронавируса.

Официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,12 млн баррелей.

Также нефтяной рынок поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+15,6% и +10% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,1%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8%).

Подросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,1%)

Мещанский суд Москвы конфисковал акции транспортных активов группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), принадлежащие совладельцу группы Зиявудину Магомедову, говорится в приговоре, оглашенном в четверг. Мещанский суд Москвы приговорил основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

Совет директоров ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1,1%) 5 декабря рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах, сообщается в материалах компании. "Белуга" утвердила дивидендную политику в сентябре 2020 года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год. Дивиденды по итогам первого полугодия составили 150 рублей на акцию (общая сумма выплат - 1,996 млрд рублей).

Подешевели в четверг бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 20,49 млрд рублей (из них 3,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,74 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,83 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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