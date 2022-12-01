Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг негативную динамику, несмотря на стабилизацию ситуации в секторе UST

Москва. 1 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг умеренно негативную динамику, несмотря на наметившуюся стабилизацию ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2043 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 42 базисных пункта, подорожав до 58,59% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 10,68% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2042 году опустились в четверг на 35 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 59,5% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 10,27% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 6 базисных пунктов - до 44,58% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 12,53% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене 15 базисных пунктов, подешевев до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 31,97% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 265 базисных пунктов - до 43,03% от номинала (их доходность выросла на 175 базисных пунктов - до 26,41% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 2 базисных пункта, до 42,14% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 21,01% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 62 базисных пункта, подешевев до 73,34% от номинала (его доходность выросла на 187 базисных пунктов - до 47,73% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, до 65,21% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российские еврооблигации держались в боковом диапазоне в первой половине недели, несмотря на негативную динамику цен US Treasuries, сформировавшуюся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы США. Вместе с тем позитивные высказывания Джерома Пауэлла, сделанные им накануне вечером, поддержали мировые долговые рынки, в том числе US Treasuries; но отечественные бумаги на этом фоне перешли к умеренному снижению.

Глобальные инвесторы оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который накануне сказал, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. В то же время он отметил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и сигнализировал о том, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Расходы населения США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,7%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы повышения доходов стали максимальными с октября 2021 года, что обусловлено как повышением зарплат, так и государственными социальными выплатами. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в октябре повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца, как и в сентябре. Между тем рост индикатора в годовом выражении замедлился до 6% с 6,3% месяцем ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. и составило 225 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали, что показатель составит около 235 тыс.