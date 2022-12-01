BCS Express открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1147 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: от 1062 руб., потенциальная доходность: до 8%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт инвесткомпании Евгений Калянов указывает на следующие факторы привлекательности акций эмитента:

- Вероятен, после прошедшей коррекции, отскок цен на газ в условиях повышенного потребления в зимний период.

- Ожидается, что "НОВАТЭК" сможет завершить запуск всех трех линий проекта Арктик СПГ-2, мощностью 19,8 млн т/год, и планирует увеличить совокупный объем производства СПГ до 70 млн т/год к 2030 г.

- Применение на 100% российской технологии сжижения газа Арктический каскад на 4-й линии, мощностью 0,95 млн т/год, проекта Ямал СПГ и на планируемом проекте Обского СПГ, с мощностью до 2,5 млн т в год.

- Дивидендная политика.

По мнению Калянова, в качестве ключевых рисков выступают:

- Изменение погодных условий, которые будут снижать потребность в газе.

- Ухудшение общего рыночного сентимента из-за геополитических событий.

- Выход иной негативной корпоративной информации.

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