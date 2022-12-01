Падение ВВП РФ по итогам 2022г составит менее 3% - Инвестбанк Синара

"Падение ВВП РФ по итогам 2022г составит менее 3%, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Данные об экономической активности в октябре оказались лучше наших ожиданий. Негативная динамика внутреннего спроса (судя по розничным продажам) компенсировалась неожиданно сильными результатами в секторе строительства. Отрицательные тенденции в 4К22 окажутся не такими значительными, как мы прогнозировали в сентябре, так как последствия частичной мобилизации оказывают на экономику незначительное влияние. Учитывая лучшие, чем ожидалось, фактические данные, мы прогнозируем падение ВВП за весь год вблизи 3,0%", - пишет эксперт банка.

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