"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью $642,4 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 17,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Крупнейший по выручке медицинский страховщик США UnitedHealth Group долгие годы показывает стабильный рост выручки и прибыли, а в условиях пандемии коронавируса его услуги приобрели общенациональную важность. Кроме того, росту финансовых потоков компании способствует тенденция старения американского населения и подъем заболеваемости хроническими недугами. В 2021 году на фоне пандемии траты на здравоохранение в США возросли на 4,3%, до $4,3 трлн. Эмитент является одним из главных бенефициаров увеличения расходов на здравоохранение в Штатах", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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