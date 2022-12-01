Рубль на первых торгах декабря дешевеет к доллару и евро в ожидании новостей о "потолке" цен на российскую нефть

Москва. 1 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о "потолке" цен на российскую нефть, действие которого должно начаться уже 5 декабря.

Курс доллара США составил 61,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,84 руб./EUR1, подорожав на 76,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,2 копейки - до 62,41 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,9 копейки - до 8,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на дневных торгах в первый день декабря. Меры Европейского союза (ЕС) в отношении российской нефти начнут действовать 5 декабря, однако сам "потолок" цен пока не известен. Участники рынков находятся в ожидании новостей на эту тему, при этом ранее СМИ сообщали, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема российской нефти.

План западных стран о введении "потолка" стоимости для российской нефти с целью ограничения доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов был одобрен еще в сентябре. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Москву не интересует, каким будет "потолок" цен на российскую нефть, договариваться с партнерами РФ будет напрямую, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Ну а какой будет "потолок" цен, нас это не интересует. Мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую. И партнеры, которые с нами работают, не будут озираться на эти "потолки", не будут никаких давать гарантий тем, кто эти "потолки" незаконным образом вводит", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава МИД также напомнил, что российская сторона уже на различных уровнях заявляла, что не будет "поставлять нефть тем странам, которые пойдут на поводу у диктаторов".

Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2022 года сложилась в размере $78,32 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За тот же период 2021 года она составила $68,66 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 14%.

В ноябре цена составила $66,47 за баррель, что на 16,58% меньше, чем в ноябре 2021 года ($79,68 за баррель), сообщил Минфин. В октябре средняя цена была на 13,3% ниже прошлогодней - $70,62 за баррель.

Заметная разница в динамике доллару и евро обусловлена активным снижением американской валюты на рынке Forex после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. "Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в среду вечером в ходе выступления в Брукингском институте в среду.

Председатель ФРС при этом попытался уравновесить эти слова "ястребиными" сигналами, отмечает Market Watch. Он заявил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре - до 4,25-4,5%. Американский ЦБ увеличивал ставку на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Следующая встреча руководства ЦБ назначена на 14-15 декабря. Она будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

Цены на нефть перешли к росту днем в четверг на ожиданиях снятия антиковидных ограничений в Китае и роста спроса на энергоресурсы.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,2% - до $88,01 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,38% - до $81,66 за баррель.

Накануне цены на нефть подскочили на 3% на новостях о том, что власти КНР смягчили карантинные меры в ряде регионов страны, и в том числе в Пекине, после массовых протестов в начале текущей недели.

Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу, что спровоцирует восстановление китайской экономики и рост спроса на нефть.

Дополнительным фактором, оказывающим поддержку нефтяным ценам в четверг, служит снижение доллара США к основным валютам мира после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил, что Федрезерв может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

"В среду рубль был стабилен по отношению к доллару, но вечером американская валюта глобально подешевела на фоне мягкой риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла, заявившего о целесообразности более плавного повышения ставки. Кроме того, юань укрепился на 1,5% по отношению к доллару и рублю на фоне смягчения карантинных ограничений в Китае. Сегодня утром рубль по-прежнему стабилен против доллара, но продолжает дешеветь относительно юаня. Пара "юань-рубль" достигла 8,6 - максимума с октября. Вероятно, такой уровень привлечет экспортеров, и они увеличат объемы продаж иностранной валюты. Это позволит рублю укрепиться до 60,5 за доллар. В этих условиях оборот торгов спотового рублевого валютного рынка на "Московской бирже" может продолжить расти - на прошлой неделе он был немного выше $3 млрд, а на этой неделе может составить около $4 млрд, что является обычным уровнем", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Утром в четверг, 1 декабря, российская валюта пыталась сохранять устойчивость относительно доллара, но продолжала слабеть против евро и юаня. Позитивная динамика цен на нефть в преддверии решения ОПЕК+ по объемам добычи (в ближайшие выходные) оказывает рублю поддержку, если говорить о динамике к доллару. При этом юань на внешнем рынке продолжает укрепляться к доллару, поэтому рубль слабеет против китайской валюты. Евро также прибавляет в цене к доллару, что поддерживает восходящую динамику в паре "евро-рубль", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 3 базисных пункта - до 7,37% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.