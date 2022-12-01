BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью HKD106

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью HKD106 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, открытую 22 ноября 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность за 9 торговых дней составила 15,8%. На горизонте года взгляд на бумагу остается позитивным", - констатирует эксперт Альберт Короев.

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