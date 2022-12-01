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01 декабря 2022 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Dollar General с целью $275
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Dollar General с целью $275 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: $246, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует финансовые результаты 1 декабря. Аналитики ожидают роста выручки до $9,42 млрд и прибыли на акцию $2,54. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз менеджмента на следующий квартал будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага движется к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 9% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $246 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99", - указывают эксперты инвесткомпании. Dollar General - американская сеть универсальных магазинов со штаб-квартирой в Гудлетсвилле, штат Теннесси. По состоянию на апрель 2022 года Dollar General управляла 18 216 магазинами в континентальной части США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DOLLAR/GENERAL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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